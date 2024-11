Barcelona substitueix el pessebre de la plaça de Sant Jaume per un estel lluminós de 20 puntes

L'Ajuntament tindrà un pessebre tradicional al pati de Carruatges i el Palau de la Generalitat en tindrà un altre

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha anunciat aquest dijous que aquest any s'ha decidit substituir el pessebre de la plaça de Sant Jaume per un estel metàl·lic lluminós de nou metres d'altura amb 20 puntes de quatre metres de llarg i de 2,5 tones de pes i amb llums LED.

En una roda de premsa, Marcé ha explicat que el consistori tindrà un pessebre tradicional de l'Associació de Pessebristes de Barcelona al pati de Carruatges de l'Ajuntament, que fins ara s'exhibia al Museu marès.

Aquest pessebre estarà inspirat en el mar --amb motiu de la Copa Amèrica-- i commemorarà el centenari del poeta Joan Salvat-Papasseit.

L'estel de 20 puntes s'instal·larà el 29 de novembre i estarà a la plaça fins al 5 de gener, s'il·luminarà de 18.30 a 22 i oferirà un "espectacle audiovisual immersiu" cada 30 minuts, que il·luminarà les façanes de l'Ajuntament i del Palau de la Generalitat.

La peça se situarà en un lateral de la plaça Sant Jaume, a prop del carrer de Ferran i el del Call, i està previst que amb la posta de sol es transformi en un far lluminós que projecti els seus reflexos en les façanes dels dos edificis institucionals.

"SENSE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA"

S'habilitarà un codi QR que, en escanejar-se, obrirà un mapa interactiu i emetrà a través del mòbil el so de la plaça en temps real, per la qual cosa es podrà escoltar a través d'auriculars i es tractarà d'un espectacle "sense contaminació acústica", segons un dels creadors de la peça, Álex Posada i Xevi Bayona.

Els autors del projecte han batejat com a 'Origen' a la figura, i han explicat que l'estel és la forma simbòlica que es pot trobar a "totes les cultures" i que dialoga amb l'imaginari del Nadal.

Prèviament a l'engegada de la banda sonora hi haurà una presentació, disponible en català, castellà i anglès, que explicarà el concepte de la peça.

COL·LABORACIÓ ENTRE GENERALITAT I AJUNTAMENT

Aquesta instal·lació nadalenca arriba a la plaça Sant Jaume com a fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que aquest any han decidit "unificar el criteri estètic de l'espai".

La secretària general de Presidència del Govern de la Generalitat, Eva Giménez, ha celebrat aquest acord entre institucions i ha anunciat que els dies 14 i 15 de desembre el Palau de la Generalitat obrirà per visitar els seus espais "més emblemàtics".

Giménez també ha explicat que del 16 al 20 de desembre les portes del pati Gòtic del Palau estaran obertes perquè els barcelonins puguin observar el 'tió' i el pessebre tradicional que s'està instal·lant.

A més, les dues institucions també s'han posat d'acord per a la decoració floral d'ambdues façanes, ha conclòs Giménez.

"MÉS PESSEBRES QUE MAI"

Preguntat per la possible polèmica que pugui generar el trasllat del pessebre tradicionalment situat a la plaça de Sant Jaume, Marcè ha respost que, malgrat aquesta reubicació, aquest any hi haurà dos que es col·locaran a la Generalitat i a l'Ajuntament.

"En realitat tenim més pessebres que mai", ha afirmat Marcè, que també ha posat en valor la col·laboració entre les dues institucions en unificar el mateix relat a la plaça, en les seves paraules.