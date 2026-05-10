Barcelona s'adhereix a l'Estratègia Nacional de Promoció de la Salut i Prevenció

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona s'ha adherit a l'Estratègia Nacional de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP) del Sistema Nacional de Salut (SNS), segons ha informat aquest diumenge en un comunicat.
Segons el consistori, l'estratègia "proporciona un marc comú, dinàmic i flexible per avançar en la implementació de polítiques locals alineades amb els determinants socials de la salut".
L'objectiu de l'EPSP és fomentar la salut i el benestar de la població promovent entorns i estils de vida saludables amb la finalitat d'augmentar l'esperança de vida en bona salut i reduir les desigualtats socials.
Segons explica el comunicat, es combinen estratègies dirigides a tota la ciutadania amb actuacions específiques orientades a col·lectius amb pitjors condicions de salut, amb l'objectiu de construir una estratègia basada en l'equitat.
Per a Barcelona, sumar-se a l'estratègia "suposa una oportunitat per participar en xarxes amb altres municipis, compartir bones pràctiques, formació i recursos i generar coneixement col·lectiu".