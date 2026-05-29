Barcelona revisarà el catàleg de patrimoni per frenar-ne la "degradació" a proposta de Junts

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la proposició de Junts per impulsar una revisió del seu catàleg de patrimoni amb l'objectiu de frenar la "degradació" a la qual se sotmeten alguns elements de la ciutat.
Durant el debat de la proposta, que ha rebut el suport de tots els grups municipals, el líder de Junts al consistori, Jordi Martí, ha reclamat "voluntat política real per capgirar la situació" i evitar la pèrdua de trossos irrecuperables de la història de la ciutat.
"Barcelona és la capital d'una nació amb consciència pròpia, i això comença per cuidar el que tenim, recordar el que hem perdut i defensar el que encara no hem perdut", ha sostingut Martí, que s'ha mostrat expectant amb el compliment de la proposta per part de l'executiu.