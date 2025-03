Barcelona retirarà l'amiant de l'edifici del Taller Masriera de l'Eixample a partir del 24 de març

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa el 24 de març els treballs per retirar uns elements amb amiant detectats a l'edifici del Taller Masriera, al districte de l'Eixample, i catalogat com a bé cultural d'interès local.

Abans es penjaran els avisos per informar els veïns de com es faran les obres, que està previst que durin 34 dies, i durant l'actuació ningú no podrà accedir a l'edifici, informa en un comunicat l'Ajuntament.

Es retiraran 91 metres lineals de baixants, canonades i xemeneies; 156 metres quadrats de cobertes de fibrociment; 2 dipòsits d'aigua, i l'aïllament al foc posterior al teló del teatre, de 36 metres quadrats.