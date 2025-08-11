Barcelona retira 24.640 cartells i adhesius de l'espai públic entre maig i juliol

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha retirat fins a 24.640 cartells i adhesius de l'espai públic entre maig i juliol d'aquest any en el marc del Pla Endreça a través d'un pla d'ocupació que ha comptat amb 19 persones que tenen dificultats d'inserció al mercat laboral.
La majoria d'aquests elements s'han situat sobre façanes, mobiliari, pilones, senyals o fanals i, prèviament a realitzar la retirada, s'ha realitzat una inspecció dels recorreguts per poder identificar possibles infractors i interposar les sancions corresponents, informen en un comunicat.
L'àmbit d'actuació d'aquests equips se centra a les zones amb major afluència de persones dels barris de tota la ciutat, i fins a aquest juliol les accions s'han concentrat en diferents punts dels districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí.
Entre setembre i desembre les tasques es reprendran a Ciutat Vella, àmbit litoral, Eixample, Sant Martí, Sant Martí i Horta-Guinardó.
REFORÇ DELS EQUIPS
Des del mes de maig i fins a octubre s'han reforçat els serveis de neteja i recollida de residus a tota la ciutat i amb "major intensitat" en els espais amb més usos durant l'estiu i, en total, s'han afegit 234 persones amb altres 99 equips, que se sumen als equips habituals.
Durant aquest mes d'agost també s'han afegit altres quatre equips de neteja de pintades i es passa de 20 equips a 24, un reforç que es mantindrà fins a la finalització de la temporada d'estiu.