Barcelona repassa la història dels cartells oficials de la Mercè al Museu Frederic Marès

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat aquest dimecres l'exposició 'Moltes Mercès' al Museu Frederic Marès, que repassa la història dels cartells oficials de la Mercè en l'etapa democràtica, des del 1979 fins a la present edició del 2026.
En unes declaracions als mitjans acompanyat pel regidor de Cultura, Xavier Marcé, l'alcalde ha assegurat que una de les decisions més importants que pren el consistori cada any és el cartell de les festes, el qual "ja forma part del patrimoni de Barcelona".
Així mateix, ha ironitzat que aquesta no és una tasca tan difícil "gràcies al gran talent i la creativitat" que té la ciutat, representats per les diferents generacions d'artistes que han interpretat la Mercè des de sensibilitats i llenguatges diferents.
Juntament amb l'exposició, Barcelona Llibres ha publicat una obra homònima que recull íntegrament els cartells, en el que és la primera recopilació exhaustiva d'aquest patrimoni i fent una aportació a la documentació i conservació de la història de la ciutat.
El llibre compta amb els textos de Julià Guillamon, que a partir de les imatges traça una història cultural de la Mercè i de la Barcelona contemporània, establint connexions entre la producció artística, l'evolució urbana i els canvis socials.