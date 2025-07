Barcelona repartirà 2.000 paquets de bosses per recollir excrements de gossos aquest dilluns i dimarts

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Setze informadors municipals de Barcelona repartiran aquest dilluns i dimarts a la tarda 2.000 paquets de bosses per recollir excrements en espais per a gossos, per conscienciar contra les conductes incíviques.

Aquesta actuació intensiva, emmarcada en el Pla Endreça municipal, coincideix amb el Dia Mundial del Gos que se celebra cada 21 de juliol, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

ON ES REPARTIRAN

Es farà de les 17.00 a les 21.00 a Can Dragó, estació del Nord, Parc de la Barceloneta, Jardins de Piscines i Esports, Parc de la Maquinista de Sant Andreu, Parc de l'Espanya Industrial, rambla de Sants i les places les Corts, Sóller, Joanic, Poble Gitano, Glòries, Palmera de Sant Martí i Canòdrom.

També es farà als Jardins de Menéndez Pelayo, Jardins del Baix Guinardó, Jardins del Camp de Sarrià, avinguda Mistralenca i l'espai per a gossos de la platja de Llevant.

L'objectiu del Dia Mundial del Gos és conscienciar sobre la tinència responsable dels gossos, prevenir l'abandonament d'aquests animals i promoure'n l'adopció.