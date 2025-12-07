Barcelona rep una subvenció europea per renaturalizar quatre espais verds de la ciutat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
L'Ajuntament de Barcelona ha rebut una subvenció europea del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) para renaturalizar quatre espais verds de la ciutat: el passeig dels Bateries i les escales Forestier a Montjuïc, l'espai sota la Font del Cuento del parc del Guinardó i el parc del Turó de la Peira.
La subvenció rebuda suposa el 40% del cost total del projecte, que tindrà un pressupost final aproximat de 3,3 milions d'euros, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
Les actuacions començaran durant el 2026 i està previst que acabin en el 2028, i comptaran amb activitats de participació ciutadana i un pla de seguiment i avaluació de resultats.
D'acord amb el Pla Natura 2021-2030 s'actuarà sobre 45.849 metres quadrats d'espais verds en els quals es millorarà l'urbanisme, el reg, la connectivitat ecològica, les estructures de biodiversitat i es replantará verd, a més d'actuacions per millorar l'accessibilitat i amb perspectiva de gènere.
ACTUACIONS CONCRETES
Al parc del Poblenou s'incrementarà en més de 21.000 metres quadrats la zona naturalitzada i es construirà un refugi de biodiversitat i una estructura de fauna, entre altres actuacions.
A Montjuïc s'incrementarà en 15.656 metres quadrats la zona naturalitzada i s'eliminarà la flora exòtica invasora, juntament amb la construcció d'un refugi de biodiversitat i una estructura de fauna, que també s'incorporaran al parc del Guinardó, amb la naturalizació d'1.142 metres quadrats, i al parc del Turó de la Peira, on s'incrementarà en 7.723 metres quadrats la zona naturalitzada.