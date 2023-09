Barcelona rep 24 candidatures per seleccionar el comissariat del Congrés Mundial d'Arquitectura

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha rebut 24 candidatures en la primera fase per seleccionar el comissariat del Congrés Mundial d'Arquitectura de la UIA, que acollirà la capital catalana el 2026, fet que l'Ajuntament ha qualificat d'"èxit".

En un comunicat aquest dimecres, el consistori explica que, d'aquestes 24 candidatures, s'han seleccionat cinc equips que es disputaran el comissariat i, en les pròximes setmanes, els cinc aspirants podran presentar el seu projecte i el guanyador es donarà a conèixer al desembre.

El concurs compta amb uns honoraris de 150.000 euros per a l'equip guanyador i també es preveu una compensació econòmica de 6.000 euros per als equips que participin en la segona fase i no acabin sent guanyadors.