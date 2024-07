Barcelona reobre el bany a la zona de banys del Fòrum després de l'abocament tòxic

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha reobert aquest dilluns al matí el bany a la zona de banys del Fòrum en haver-se desactivat a la ciutat l'alerta per l'abocament d'aigües tòxiques al Besòs de dissabte, informen fonts municipals a Europa Press.

Dissabte va onejar la bandera vermella a la zona de banys del Fòrum a causa de l'abocament d'aigües tòxiques i l'Ajuntament va desaconsellar el bany per precaució.

Aquest dilluns al matí, inspectors de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han confirmat que "no hi ha afectacions" i a la platja oneja la bandera groga per les pluges de diumenge, precisen les mateixes fonts.