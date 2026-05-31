Barcelona remodela dos carrers de Can Baró amb una inversió de 2,84 milions d'euros

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat la remodelació dels carrers Albert Planes i Miquel dels Sants Oliver, al barri de Can Baró del districte d'Horta-Guinardó, una actuació que ha suposat una inversió de 2,84 milions d'euros, segons ha informat aquest diumenge en un comunicat.
Les obres han afectat a un total de 5.900 metres quadrats i han permès ampliar i renovar les voreres per adaptar-les als estàndards mínims d'accessibilitat, a més d'instal·lar diversos passos de vianants elevats per afavorir el pas dels vianants i contribuir a reduir la velocitat dels vehicles.
En un tram del carrer Miquel dels Sants Oliver i en l'espai que connecta amb el carrer Josep Yxart s'ha creat una plataforma única per incrementar la seguretat a l'entorn d'una escola infantil, on també s'ha establert una limitació de velocitat de 10 quilòmetres per hora.
L'actuació també ha inclòs el soterrament de serveis mitjançant l'eliminació de pals i cablejat aeri, així com la renovació de la xarxa de clavegueram i de l'enllumenat públic, juntament amb millores en baranes, elements de protecció i petites zones verdes de l'entorn.
D'altra banda, el districte d'Horta-Guinardó treballa en un nou projecte per millorar l'accessibilitat en un solar situat entre els carrers Albert Planes, Ana Maria Matute i Cunit.