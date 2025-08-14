Barcelona remodela el carrer Cardenal Tedeschini, amb voreres més àmplies i millor accessibilitat

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha estrenat aquest dijous el remodelat carrer Cardenal Tedeschini --al barri del Congrés i els Indians--, en el qual els treballs s'han centrat a ampliar l'espai de les voreres per prioritzar el pas dels vianants i millorar l'accessibilitat.
L'àmbit d'actuació ha comprès el carrer Cardenal Tedeschini, entre els carrers de Pardo i l'Espiga, cosa que implica una superfície d'intervenció d'uns 5.000 metres quadrats, han informat en un comunicat.
En alguns trams les voreres han passat dels anteriors 5 metres als actuals 8,5 metres, amb l'objectiu de generar un espai públic amb suficient espai destinat al vianant, fet que es veu necessari en aquest tram del carrer per estar en un entorn d'activitat escolar.
"Amb aquesta actuació donem continuïtat a una urbanització que es va iniciar el 2018 i treballem amb la previsió de poder seguir avançant en la millora de l'accessibilitat de l'espai públic", ha dit la regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva.
La reforma, que s'emmarca en el Pla Endreça del consistori, va començar el passat octubre i ha suposat una inversió d'al voltant els 2,1 milions d'euros.