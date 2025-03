Barcelona reivindica els drets LGTBIQ+ davant la prohibició de l'orgull a Hongria

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

El ple de Barcelona d'aquest divendres ha reivindicat els drets del col·lectiu LGTBIQ+ mitjançant una declaració institucional i ha criticat la prohibició de l'orgull a Hongria, a més d'enaltir Barcelona com una ciutat referent en la defensa dels drets.

La declaració, subscrita per tots els grups excepte Vox, sorgeix després de la prohibició del Govern hongarès liderat per Viktor Orbán de les manifestacions al país, un fet que el govern municipal ha condemnat per anar en contra dels drets humans, textualment.

A més, han instat la resta d'administracions a comprometre's amb la defensa de la diversitat i la igualtat a tot el món, a més de mostrar la seva contundència davant el que suposa "una reculada sense precedents en el progrés del col·lectiu" amb accions diplomàtiques oportunes per revertir la situació.