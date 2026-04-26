Barcelona rehabilita la Casa Hurtado de Pedralbes com a equipament cultural

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquest mes d'abril les obres de rehabilitació i adequació de la Casa Hurtado de Pedralbes, al districte de les Corts, que es transformarà en equipament cultural i integrarà sales d'assaig i espais per a exposicions i concerts de petit format.
Les obres de l'edifici modernista, situat a l'Avinguda de Pedralbes, comptaran amb una inversió de 2,4 milions d'euros i un termini d'execució de 14 mesos, informa un comunicat de l'Ajuntament.
La Casa Hurtado també es convertirà en la seu de la Fundació Victoria de los Ángeles i en un espai per a l'Associació de Veïns de Pedralbes.
La rehabilitació preveu recuperar la imatge original de la finca restaurant la planta baixa com a espai per a concerts de petit format, el primer pis per acollir exposicions de la fundació i despatxos veïnals, i el segon per a sales d'assaig equipades i un camerino per a músics.
El regidor de les Corts, David Escudé, ha explicat que "la Casa Hurtado esdevindrà un equipament públic obert per a tots i tots els veïns i on la música estarà present".