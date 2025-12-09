David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona regularà l'ordenació del cablejat de telecomunicacions a les façanes de la ciutat per vetllar per l'estètica del paisatge urbà i reduir el seu impacte visual.
La proposta de Junts ha estat recolzada per unanimitat en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge d'aquest dimarts, la qual reclama aplicar aquesta regulació específica en l'Ordenança de Paisatge Urbà abans de sis mesos.
El regidor de Junts Damià Calvet ha assenyalat que la proliferació del cablejat als carrers de la ciutat és una situació "que preocupa als veïns" i ha defensat que, per aquesta raó, hauria de ser abordada immediatament pel govern.
La primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha coincidit amb Calvet en què és necessari replantejar l'ordenació del cablejat, ja que "genera un impacte real en el paisatge urbà", si bé ha sostingut que els temps que planteja Junts no són suficients per abordar aquesta situació.
D'aquesta manera, ha assegurat que des del govern existeix la voluntat de revisar de manera rigorosa l'Ordenança de Paisatge Urbà "però el calendari realista no és de sis mesos", ha assenyalat Bonet.