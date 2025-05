Barcelona registra el seu rècord de residents en els últims 40 anys amb 1,7 milions de persones

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -

La ciutat de Barcelona ha registrat el seu rècord de residents en els últims 40 anys amb 1.732.066 persones a 1 de gener del 2025, segons el padró municipal d'habitants.

El creixement està relacionat amb la immigració, mentre que el saldo vegetatiu s'ha estabilitzat entre naixements i defuncions, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Prossegueix el declivi de la població autòctona començat el 2019, quan per primera vegada el nombre d'empadronats no nascuts a la ciutat va ser superior al dels nascuts a la ciutat: enguany la població autòctona és el 45%.

A 1 de gener del 2025 hi havia 612.529 nascuts a l'estranger empadronats a Barcelona: el 53,8% (329.238 persones) del continent americà, de les quals unes 50.000 eren argentines.

La resta de països d'origen més nombrosos són, en aquest ordre: Colòmbia, Perú, Veneçuela, Pakistan, Marroc, Equador, Itàlia, Hondures i Xina.

Amb un increment del 5,7%, el nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera s'acosta a 460.000, un 26,4% del total de la població.

La població estrangera és relativament jove en comparació de l'espanyola i mostra una estructura per sexe relativament equilibrada, amb una lleugera majoria d'homes que varia segons la nacionalitat.

Per segon any consecutiu, la població de nacionalitat espanyola augmenta, "amb una taxa modesta (0,4%) però significativa des del punt de vista simbòlic perquè aquest bienni de creixement posa fi a vuit anys consecutius de descensos".

DISTRICTES I BARRIS

S'ha mantingut la trajectòria ascendent per tercer any consecutiu, i tots els districtes i gairebé tots els barris tenen augments de població.

La distribució territorial de la població estrangera és desigual: en valors absoluts, els districtes amb més residents de nacionalitat estrangera són Eixample, Sant Marti i sobretot Ciutat Vella, on és el 54,8%.

En conjunt, un 43,1% dels estrangers que viuen a Barcelona declara tenir estudis universitaris o un cicle formatiu de grau superior.

POBLACIÓ PER EDAT I SEXE

L'estructura per sexes indica un predomini de les dones que s'intensifica a partir dels 45 anys i està molt marcat en edats avançades.

L'edat mitjana de la població segueix estabilitzada entorn dels 44,4 anys, i les persones centenàries arriben a un màxim i pugen un 9,6% respecte a l'any anterior: a 1 de gener del 2025 eren 1.104, el 83,9% de les quals eren dones.

A Barcelona, els ciutadans s'han empadronat a 681.087 domicilis, el 21,8% dels quals són llars on viuen menors i el 31,59% són unipersonals.

NATALITAT I MORTALITAT

La natalitat i la mortalitat s'estabilitzen en relació amb l'any anterior: els 11.091 naixements del 2024 queden lleugerament per sota del valor de l'any anterior i arriben al valor més baix des del 1900 (amb l'excepció del 1929), i els 14.680 morts queden per sota dels del decenni 2010-2019.

El saldo natural negatiu s'escampa en tots els districtes amb l'excepció de Ciutat Vella, on per segon any consecutiu hi ha més naixements que defuncions.

Els noms més populars dels nounats són Sofia, Olivia, Emma, Lucia i Ona per a nenes i Mateo, Bruno, Leo, Pol i Jan per a nens.