Barcelona registra un "rècord" de viatges amb tramvia el 2024 amb més de 35 milions de validacions

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El tramvia de la regió metropolitana de Barcelona va superar el 2024 els 35 milions de viatges, una xifra "rècord" segons ha informat Tram aquest dijous en un comunicat.

El creixement de la demanda s'ha vist impulsat per l'ampliació de la línia T4 fins a Verdaguer, que ha inclòs tres parades noves a l'Eixample i ha elevat un 16,7% les validacions en l'últim trimestre.

La jornada amb més volum de viatges de l'any va ser el 29 de novembre, quan es van registrar 147.215 validacions en un sol dia, una xifra sense precedents a la xarxa tramviària.

"Tram ha continuat apostant per la innovació i l'accessibilitat per respondre a l'augment de la demanda", ha subratllat l'operadora, que ha redissenyat els espais per a persones amb mobilitat reduïda i incorporat locucions trilingües amb tecnologia adaptada.

Per quart any consecutiu, els usuaris puntuen el servei amb més d'un 8 sobre 10 i el tramvia continua sent el transport públic més ben valorat de l'àrea metropolitana, segons l'enquesta de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).