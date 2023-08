Barcelona registra 631 casos de discriminació el 2022, un 25% més que el 2021

El racisme i la xenofòbia i la LGTB-fòbia continuen sent els principals motius de discriminació

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina per a la No Discriminació (OND) de l'Ajuntament de Barcelona ha registrat el 2022 631 casos de discriminació, un 25% més que al 2021, quan se'n van registrar 504.

Així ho indica l'Informe de l'Observatori de les Discriminacions 2022 que han presentat aquest dimecres en una roda de premsa a l'Ajuntament la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Educació i Cicles de Vida, Maria Eugènia Gay, i la directora de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Anabel Rodríguez.

Gay ha assegurat que l'augment de les denúncies el 2022 respecte del 2021 no indica que hi hagi més discriminacions, sinó que "es denuncia més, hi ha més sensibilització i la ciutadania té més confiança en les institucions".

Així mateix, Rodríguez ha sostingut que només un 5,6% de les persones afectades per discriminació la comuniquen a una entitat social, a l'administració, a la policia o al jutjat i, per tant, existeix un "grau elevadíssim d'infradenúncia".

RACISME, XENOFÒBIA I LGTB-FÒBIA

Durant el 2022 s'han reportat a Barcelona 185 discriminacions racistes i xenòfobes, 42 de les quals es van expressar mitjançant violència verbal i 17 van comportar una agressió física.

Quant a les discriminacions per odi o rebuig cap a les persones del col·lectiu LGTBI, el nombre de casos el 2022 va ser de 129, 30 casos menys que el 2021, que es van registrar 159 casos.

De 129 discriminacions per LGTB-fòbia, que afecten principalment la població jove de 16 a 29 anys, 85 van ser per orientació sexual, i un 33% dels casos van comportar agressions verbals i més d'un 30% van incloure agressions físiques.

Quant a la resta de motius de les discriminacions registrades, 120 van ser per motius de salut --la majoria per serofòbia o salut mental--; 90 per motius de llengua; 82 per aporofòbia; 68 per capacitisme; 51 per raons de gènere; 19 per religió; 17 per motius ideològics, i 6 per l'edat.

Segons les dades recollides per l'OND i la Taula d'Entitats amb Servei d'Atenció a Víctimes de Discriminació (SAVD), els homes denuncien més que les dones: el 48,2% de les situacions de discriminació reportades les han sofert homes, mentre que les dones han estat víctimes del 40,1%.

VULNERACIÓ DE DRETS

Respecte a la vulneració de drets que van comportar els 631 casos de discriminació registrats en 2022, 306 comporten una vulneració de la integritat moral; 120 la vulneració de la integritat física; 89 del servei públic de qualitat, i 87 per la llengua.

Durant 2022, l'Observatori de les Discriminacions ha abordat com a tema monogràfic l'accés a la justícia: "És el pilar fonamental sobre el qual recau l'estat de dret, per garantir i protegir tots els altres drets", ha afirmat la tinent d'alcalde.