Barcelona registra 5.589 traspassos de bars i restaurants i expedeix 761 llicències des del 2020

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha registrat 5.589 traspassos tant de bars com de restaurants --xifres en les quals no es fa distinció-- a la ciutat des del 2020, i ha expedit 761 llicències, informen fonts del consistori a Europa Press.

En concret, el 2024 es va registrar 1.264 traspassos, amb el districte de l'Eixample on es van produir més moviments (301), i 224 obertures, el doble que l'any anterior (109), i amb l'Eixample també en primer lloc (42), segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' aquest dimarts.

En tots dos casos, durant l'any passat es van recuperar les xifres prepandèmia: en els traspassos, el 2019 hi va haver 1.373 traspassos i es van expedir 236 llicències i, si bé en el cas dels traspassos la xifra han anat augmentant cada any, les noves obertures no s'han equiparat a les d'abans de la covid-19 fins aquest 2024.