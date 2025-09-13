Barcelona reformarà els carrers Torrent del Remei i Farigola dins de les millores del Park Güell

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat reformar els carrers Torrent del Remei i Farigola (entre els carrers Sant Eudald i Móra d'Ebre) dins del pla de millora del Park Güell i els seus entorns del 2023 al 2027.
Aquestes obres, que començaran a l'octubre i s'allargaran un any, serviran per ampliar la vorera de tots dos carrers, millorar l'accessibilitat i augmentar la vegetació, informa dissabte l'Ajuntament en un comunicat.
L'objectiu és millorar els recorreguts del barri per a vianants i donar continuïtat al parc per aquest accés, per la qual cosa també es plantarà vegetació i se soterraran les línies d'electricitat per millorar la imatge urbana.
Els treballs pretenen modificar l'actual talús i construir un mur a la part inferior per retirar la línia de la façana i que el conjunt es converteixi en un corredor verd entre la Creueta del Coll i el Park Güell.
Les obres, de dos milions d'euros, es dividiran en quatre trams: Farigola entre els carrers Móra d'Ebre i Sant Eudald; després Torrent del Remei entre el carrer Sant Eudald i l'accés al Park Güell; finalment, el tram fins al carrer Riu de la Plata, i al final el tram fins a la Baixada de Sant Marià.
39 MILIONS AL PARK GÜELL
El 2023-2027, l'Ajuntament preveu invertir 39 milions d'euros en les millores del Park Güell i els seus entorns, tant a l'interior del parc i les seves instal·lacions, com l'exterior, per protegir els veïns de la zona.
Segons el consistori, aquesta inversió prové en la seva integritat de l'activitat del Park Güell que, des del 2013, té l'accés regulat a través de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), i 13,7 milions s'invertiran en els exteriors del parc, als districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.