Barcelona reforma tres carrers en el districte de Nou Barris per 2,1 milions

BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
L'ajuntament de Barcelona invertirà 2,3 milions d'euros en la reforma integral de tres carrers paral·lels situats al barri de Porta, en el districte de Nou Barris, actuació que forma part del Pla de Manteniment Integral (PMI) en el marc del Pla Endreça, informa un comunicat de l'Ajuntament aquest dissabte.
La reforma tindrà una durada prevista de sis mesos i afectarà en total a prop de 5.500 metres quadrats dels carrers de Santa Pau, Emili Roca i Desfar, començaran durant les properes setmanes i es preveu que estiguin finalitzades durant el segon semestre de l'any 2026.
La remodelació integral dels tres carrers suposarà l'increment de l'espai destinat a vianants, eixamplament de les voreres, la millora de les condicions d'accessibilitat i la introducció d'una nova franja d'arbrat, així com la incorporació de nou mobiliari urbà i la millora de la xarxa de clavegueres.
Concretament, la reforma del carrer de Santa Pau té un pressupost previst d'1,1 milions d'euros i afectarà a uns 2.500 m2 de carrer; la reforma del carrer Emili Roca està pressupostada en gairebé 735.000 euros i es produirà sobre una superfície d'1.700 m2 i, finalment, la remodelació del carrer Desfar compta amb un pressupost d'uns 475.000 m2 i afectarà a 1.280 m2.
Xavier Mercé, regidor de Nou Barris ha explicat que "aquestes intervencions s'alineen amb altres actuacions recents en matèria d'accessibilitat, com són les millores de les voreres del carrer Rio de Janeiro".