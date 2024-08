Barcelona reforça la xarxa mòbil i dota de cobertura 5G al front litoral per la Copa Amèrica

Valls assegura que ho mantindran una vegada passi la competició esportiva



BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la col·laboració públic-privada amb operadores de telefonia mòbil, ha reforçat la xarxa de telefonia mòbil i ha dotat de cobertura 5G el front litoral de la ciutat "amb l'excusa" de la Copa Amèrica.

Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa el quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, que ha recalcat que aquest reforç a l'entorn de les platges dels barris de la Barceloneta, la Vila Olímpica i del Poblenou es mantindrà a la ciutat una vegada passi la competició esportiva.

L'objectiu és donar resposta i qualitat del servei a l'entorn de les platges davant la previsió d'una elevada demanda de capacitat de xarxa de telefonia mòbil, per la qual cosa l'Ajuntament ha treballat amb operadores com Totem, Orange i Telefònica per millorar la capacitat.

En 14 ubicacions diferents, al llarg de les diferents platges, les operadores han instal·lat noves estacions base, 'small cells' i sistemes de distribució d'antenes per ampliar la capacitat de la xarxa.

ESTACIONS BASE

S'ha instal·lat una estació base de telefonia mòbil en la façana del Club Natació Atlètic Barceloneta, i diverses estacions en la delegació territorial de l'Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet), un emplaçament estratègic perquè permetrà descongestionar l'estació basi de l'edifici de capitania del Port Olímpic.

L'Ajuntament creu que "té un paper clau" per a la nova 'fan zone' prevista al passeig marítim de Bogatell; a més, aquesta zona serà la que allotjarà la cerimònia d'inauguració de la Copa Amèrica el 10 d'octubre.

També s'han instal·lat 'small cells' en els bàculs d'enllumenat al passeig marítim de la Barceloneta, i sistemes de distribució d'antenes en els mateixos bàculs i també als de Bogatell.

A més d'aquestes instal·lacions, les operadores han treballat per reforçar altres emplaçaments privats dotant-los de noves estacions base de telefonia mòbil i actualitzant instal·lacions actuals parell dotar de cobertura 5G.

DESPLEGAMENT DE 5G

Així mateix, en el passeig marítim de la Barceloneta i en el passeig marítim del Bogatell es desplegaran dos sistemes, a càrrec de Totem i Cellnex, que ajudaran a determinar què tipus de desplegament de la tecnologia 5G es vol implementar en la resta de la ciutat.

Totes aquestes actuacions van a càrrec de les operadores de telefonia mòbil sense cap despesa associada a l'Ajuntament.