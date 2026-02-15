Barcelona reforça la neteja en 2026 amb 37 noves brigades i 66 operaris diaris

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona augmenta aquest 2026 el nombre d'equips diaris de neteja dels carrers, amb la incorporació de 37 nous equips i 66 persones cada dia que suposen un pressupost mensual de 539.000 euros, informa en un comunicat aquest diumenge.
Amb aquest increment la plantilla que neteja la via pública puja fins a una mitjana de 1.980 persones cada dia, un reforç que es mantindrà durant tot l'any per cobrir tasques de manteniment als deu districtes de la ciutat.
Entre els serveis ampliats destaca la suma de cinc equips per a la neteja de taques i orins, juntament amb un augment del 21% en el manteniment de parcs i platges amb una atenció especial a punts com el Parc de la Maquinista, la plaça Nadal o els interiors d'illa de la Verneda.
El total de brigades de barri ascendeix a 33 unitats, la qual cosa implica passar d'un a deu equips diaris als districtes d'Horta-Guinardó i Nou Barris per a treballs de neteja en solars, escales i retirada de males herbes a les voreres.
Finalment, l'ajuntament apel·la a evitar comportaments incívics perquè l'augment del servei de neteja sigui efectiu.