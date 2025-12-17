Barcelona reforça els treballs per recollir les fulles caigudes als carrers de la ciutat

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat que el govern municipal ha reforçat el servei de neteja i recollida de fulles als carrers de la ciutat amb més personal arran dels episodis de vent i pluja dels darrers dies.
Ho ha dit en un vídeo publicat en el seu perfil d'Instagram recollit per Europa Press aquest dimecres en el qual ha explicat que també han reconvertit equips de neteja amb aigua en equips d'escombrada i amb camions de caixa oberta per "recollir més fulles en menys temps".
Ha concretat que han equipat els treballadors amb bufadores per "agilitzar" la feina i que estan netejant els embornals per evitar que les fulles impedeixin el pas de l'aigua quan plogui.