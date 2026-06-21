Barcelona reforça els serveis municipals i el transport públic per la revetlla de Sant Joan

Les platges estaran obertes fins a les 6 hores i la Urbana utilitzarà drons i càmeres de videovigilància
BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona reforçarà els serveis municipals de policia, bombers i neteja, entre altres, a més del transport públic per la revetlla de Sant Joan, que se celebra la nit del dimarts 23 al dimecres 24 de juny.
En un comunicat aquest diumenge, el consistori ha assegurat que vetllarà per que la celebració es dugui a terme de manera lúdica però amb les "màximes garanties de seguretat", donat l'ús més intensiu d'espais com les platges, obertes durant tota la nit.
Amb aquest objectiu, la Guàrdia Urbana desplegarà efectius per tota la ciutat per prevenir incidents, es posarà atenció especial a les zones amb acumulació de material combustible per evitar fogueres i s'intensificaran els controls d'alcoholèmia i drogues.
Durant els dies previs a la revetlla, els Bombers de Barcelona han realitzat tasques preventives per evitar incendis, i junt amb la Urbana han inspeccionat establiments de venda de pirotècnia: aquest 2026, s'han autoritzat un total de 99.
Durant la nit, tots dos cossos podran fer ús de drons per reforçar els seus operatius i millorar la seguretat dels equips d'intervenció i atenció a la ciutadania, així com prevenir i gestionar millor les emergències.
PLATGES
Per garantir el bon funcionament de les platges, els equips d'informació, formats per 12 persones, estaran desplegats fins a les 3 de la matinada, i també es mantindrà operativa la megafonia, que s'intensificarà de cara a les 6 hores, quan hauran de quedar buides per a les tasques de neteja.
Durant tota la nit, hi haurà un dispositiu d'assistència format per 3 ambulàncies amb tècnics sanitaris i infermers, i 3 punts d'assistència sanitària a la Barceloneta, el Bogatell i la Mar Bella, i els Bombers ampliaran l'horari de servei de salvament aquàtic.
S'instal·laran 298 sanitaris portàtils, que se sumaran als que ja hi ha en els xiringuitos de platja: seran 145 cabines estàndard, 62 urinaris descoberts, 46 cabines d'ús femení i 45 adaptades a persones amb mobilitat reduïda.
El consistori mantindrà operatives les càmeres de videovigilància instal·lades al passeig marítim de Ciutat Vella i Sant Martí, entre la plaça del Mar i el carrer Trelany, per prevenir delictes i millorar la resposta davant d'incidències.
També hi haurà un punt lila diürn en l'espigó del Bogatell, que estarà operatiu d'11 a 23 hores, i a partir d'aquesta hora s'engegaran dos punts nocturns, que funcionaran fins a les 6 hores, a les platges del Somorrostro i del Bogatell.
NETEJA I TRANSPORT
Els serveis de neteja i recollida per a la nit del 23 i el matí del 24 de juny estarà format per 223 vehicles i 532 persones addicionals, a més de les 500 que ja formen part del servei ordinari, per la qual cosa hi haurà més de 1.000 operaris.
I pel que fa al transport, el Metro de Barcelona funcionarà durant 43 hores ininterrompudes, de les 5 hores del dimarts 23 a les 12 de la nit del 24 de juny, amb fins a 18 trens més de l'oferta habitual.