Barcelona reforça des d'aquest dilluns la línia H12 de bus entre la Ciutat de la Justícia i Glòries

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han començat a reforçar des d'aquest dilluns la línia H12 d'autobús al tram central, que discorre per la Gran Via des de la Ciutat de la Justícia fins a la plaça de les Glòries.
La mesura s'emmarca en l'Agenda Bus 2026-2030 que va presentar fa dues setmanes la primera tinent d'alcalde i presidenta de TMB, Laia Bonet, i que reforçarà la línia amb 8 vehicles més per reduir el temps d'espera de 8 a 5 minuts, ha explicat l'alcalde, Jaume Collboni, en unes declaracions als mitjans.
"És una de les línies de bus amb més demanda i és important que la puguem atendre i tenir el tram central de la Gran Via amb aquest reforç", ha afegit.