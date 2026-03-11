Barcelona reflexiona sobre els "grans reptes" de les ciutats amb una exposició

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha inaugurat aquest dimecres l'exposició 'Barcelona = (Diversitat + Intensitat) x Complexitat', en la qual es reflexiona sobre les diferents maneres que tenen les ciutats per afrontar els "grans reptes" de l'actualitat.
La mostra, situada a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona, a l'antiga editorial Gustavo Gili, es podrà visitar des d'aquest divendres i fins al 13 de desembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19 hores, explica el consistori en un comunicat.
Bonet ha assenyalat que l'exposició reivindica les ciutats com els "espais on es poden trobar moltes solucions a tots aquests reptes", posant el focus en tres grans eixos: la diversitat, la intensitat i la complexitat.
En concret, l'apartat de la diversitat es fixa en les persones, i descobreix com han evolucionat els habitants de Barcelona; la intensitat posa el focus en l'ús de la ciutat i en tota la vida que concentra en els seus 101,9 quilòmetres quadrats, i la complexitat l'estudia com una trama de relacions en constant evolució.
En l'exposició, els visitants són rebuts amb una instal·lació interactiva analògica, on podran respondre a preguntes les respostes de les quals es converteixen en una tela d'aranya que posarà de manifest que hi ha tantes Barcelones com mirades.