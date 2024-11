BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona recull 77 tones de productes bàsics per als afectats per la dana a València, a través de la campanya engegada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Banc d'Aliments.

Des del dilluns 4 de novembre la xarxa de biblioteques de Barcelona ha habilitat un espai a 14 punts repartits pels 10 districtes de la ciutat per recaptar aliments envasats i altres productes bàsics, segons informa el consistori en un comunicat.

El Banc d'Aliments emmagatzemarà aquest material i l'enviarà a València en funció de les prioritats, i l'Ajuntament assegura que els ajuts econòmics són "el més necessari ara mateix".