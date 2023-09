Barcelona recorrerà contra la sentència que ordena desmantellar la reurbanització de Consell de Cent

Bonet afirma que el govern de Collboni vol fer urbanisme "des del diàleg" per evitar la judicialització



BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha anunciat que l'Ajuntament recorrerà contra la sentència que ordena desmantellar la reurbanització del carrer Consell de Cent: "Defensarem la bona feina dels serveis tècnics i jurídics de la casa".

Ho ha explicat en unes declaracions a la premsa aquest dijous després que una jutgessa ha donat la raó a la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona (Barcelona Oberta) en les seves al·legacions contra l'eix verd de Consell de Cent, impulsat en l'anterior legislatura pel Govern de BComú i el PSC.

No obstant això, Bonet ha avisat que la voluntat del Govern municipal aquest mandat és fer urbanisme "des del diàleg i el consens": el contrari --ha sostingut-- porta a la judicialització de projectes com el de Consell de Cent.

"Hem d'evitar la judicialització de decisions d'aquesta casa, i això requereix una actitud de diàleg i consens que és la que volem practicar en aquest mandat", ha dit.

A més a més, ha subratllat que el govern de Jaume Collboni (PSC) vol continuar avançant en la pacificació i incrementar els espais verds a través del seu projecte per recuperar interiors d'illa a tota la ciutat, "i no en un sol districte".

Segons ha explicat Bonet, les obres en curs a Consell de Cent continuaran endavant mentre no hi hagi una sentència a executar.

REBUTJA "ELUCUBRACIONS" A FUTUR

Preguntada per si revertir l'obra al carrer Consell de Cent podria comportar haver de retornar fons europeus, Bonet ha rebutjat "fer elucubracions" perquè encara estan estudiant la sentència i planegen recórrer-hi en contra.

"Estem lluny d'escenaris de resposta a aquest recurs", ha afegit Bonet, i ha detallat que l'Ajuntament ha rebut una notificació de la resolució aquest dijous al migdia.

En espera d'analitzar al detall la sentència --ha dit-- l'Ajuntament creu que hi ha raons de "legalitat" per defensar el projecte, tot i que la sentència consideri que per tirar-ho endavant hagués calgut modificar el Pla General Metropolità.