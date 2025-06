Barcelona recorda al Port que el ple va aprovar impedir que atraquin vaixells amb armes per a Israel

El Port afirma que no pot prohibir l'entrada de vaixells si no és per motius de seguretat o salut pública

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha recordat al president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, que el ple de la ciutat va aprovar al maig una declaració institucional en la qual instava l'enclavament a impedir que vaixells involucrats en el tràfic d'armes amb Israel atraquin a la capital catalana, segons ha pogut saber Europa Press.

Ho ha fet en vista de la previsió que aquest dilluns faci escala al Port de Barcelona el vaixell Zim Luanda amb càrrega d'acer i eventual destinació a la indústria armamentista israeliana.

El consistori els ha traslladat el contingut del punt 17 de la declaració que va aprovar el ple, el qual demana comunicar al Consell d'Administració del Port la necessitat d'adoptar mesures per evitar que aquests vaixells atraquin a l'enclavament.

PORT DE BARCELONA

En un comunicat, el Port de Barcelona explica que no té competència per prohibir o condicionar l'entrada de vaixells a l'enclavament "excepte en casos de riscos vinculats a la salut pública, a la seguretat i a la protecció de les instal·lacions portuàries i del medi ambient".

Ha explicat que aquestes condicions s'emmarquen en el que preveu la llei de navegació marítima en vigor, i que "cap d'aquests supòsits es donen actualment en l'escala" del Zim Luanda.

Ha indicat que aquest vaixell forma part de "la rotació habitual del servei regular Zim Container Service Atlantic, de la naviliera Zim, i que no s'ha noliejat específicament amb cap mercaderia en concret.

En l'escala, el Zim Luanda preveu descarregar 122 contenidors d'importació i se'n carregaran 146 d'exportació "de clients i mercaderies molt diverses, en alguns casos barres d'acer", i el Port ha subratllat que no els consta que el navili porti càrrega que vulneri la legislació.