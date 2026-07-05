Barcelona recomana utilitzar el Metro aquest diumenge per la segona etapa del Tour a la ciutat

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona recomana usar el Metro per desplaçar-se aquest diumenge per la ciutat per les afectacions a la circulació i en el transport públic per la segona etapa del Tour de França, especialment al districte de Sants-Montjïc.
En un comunicat, el consistori ha explicat que Transports Metropolitans de Barcelona incrementarà l'oferta habitual del Metro fins a un 25% respecte a l'oferta habitual, sobretot en les línies 1 i 5 del suburbà.
Amb l'arribada de la segona etapa a la ciutat, l'entrada serà per la carretera de Collblanc i continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i Creu Coberta fins a plaça Espanya per, després, centrar-se en Montjuïc.
En l'àmbit de la muntanya de Montjuïc, hi haurà afectacions en vies com l'avinguda Paral·lel, el passeig de Montjuïc, l'avinguda Miramar i la carretera de Monjuïc.
Entre les 15.45 i les 17.45 hores es tancarà el circuit i la circulació normal es restablirà a partir de les 18.
PUNTS DE PAS PER A VIANANTS
Aquest recorregut afectarà a "nombroses" línies de bus i al servei de Bicing, i més de de 900 agents de la Guàrdia Urbana formessin part del dispositiu de seguretat específic per a la prova.
Per garantir la mobilitat dels vianants, s'han habilitat punts de pas al llarg de tot el recorregut, degudament senyalitzats i amb personal de suport.