Barcelona recomana desplaçar-se amb metro per les manifestacions de metges i docents

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha recomanat a la ciutadania fer servir el metro aquest divendres per desplaçar-se a conseqüència de les manifestacions simultànies de metges i docents a la ciutat.
De la manifestació de docents --convocada pels sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament-- s'esperen columnes des de Fabra i Puig/Meridiana, rambla Prim/Gran Via, plaça Francesc Macià i Ciutat de la Justícia en direcció a la plaça Tetuan, on preveuen arribar cap a les 12.30 hores, pas previ a baixar fins al Parlament, ha informat el consistori en un missatge a X recollit per Europa Press.
La manifestació de metges --convocada per Metges de Catalunya--, per la seva banda, comença el recorregut a l'Hospital del Mar i també preveu arribar al Parlament.