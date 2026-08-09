Barcelona recapta 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses de pisos turístics

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha recaptat 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics a través de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
Segons informa el consistori en un comunicat aquest diumenge, es tracta d'expedients a un centenar d'entitats que tributen per l'IAE per l'activitat d'1.300 habitatges d'ús turístic i 3 procediments més a empreses que tributen per l'activitat de 105 apartaments turístics.
Els expedients s'emmarquen en el pla de regularització fiscal en el sector turístic que duu a terme l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH) en col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en el sector d'habitatges i apartaments d'ús turístic.
Des de l'inici del pla i fins al 2028 es preveu inspeccionar 463 empreses propietàries o explotadores d'un total de 2.281 habitatges d'ús turístic i 280 apartaments turístics.
El tinent d'alcalde d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, ha apuntat que, mentre no es compleixi el termini per suprimir totes les llicències en 2028, la voluntat de l'Ajuntament és de "avançar en aquelles mesures fiscals i d'inspecció" que garanteixin que els operadors compleixen amb totes les obligacions tributàries.
"La voluntat municipal és utilitzar la fiscalitat com una eina per reordenar l'activitat dels pisos turístics, reduir l'impacte sobre l'accés a l'habitatge i avançar cap a un model turístic més sostenible i equilibrat per a la ciutat", ha subratllat.
PLA EN TRES FASES
Els objectius de la regularització són "verificar la solvència, el compliment de les obligacions fiscals i l'ajustament a la legalitat tributària de les empreses que gestionen i lloguen els habitatges d'ús turístic", una inspecció que també permet detectar si s'han fet obres sense abonar l'impost sobre construccions.
També es persegueix donar d'alta en l'Epígraf de l'IAE a empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic quan la seva xifra de negocis superi el milió d'euros anuals; regularitzar la superfície i el nombre d'allotjaments, i altres irregularitats que es detectin en relació a l'IBI.
El Pla inspector 2025-2028 consta de tres fases: es va iniciar en 2024 amb la fase preliminar de creuament de dades; la segona fase, l'actual, permetrà completar els procediments en marxa a 99 empreses, i una tercera fase en la qual s'inspeccionaran la resta d'entitats que realitzen la mateixa activitat però no consten com a declarants de cap activitat econòmica relacionada.