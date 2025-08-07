Barcelona recapta 287.000 euros amb el Pla de regularització fiscal en el sector turístic

Preveu inspeccionar 463 empreses del sector turístic fins a 2028
BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
L'Institut Municipal d'Hisenda (IMH) de l'Ajuntament de Barcelona ha recaptat 287.000 euros després de finalitzar 20 expedients que es van saldar amb 47 liquidacions fruit dels primers resultats del Pla de regularització fiscal en el sector turístic 2025-2028.
Així ho ha explicat aquest dijous el tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, en referència a aquest mecanisme del consistori, en col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), que preveu inspeccions per regularitzar l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en el sector dels allotjaments turístics.
Aquest Pla verifica que s'hagin donat d'alta en el IAE --un impost de titularitat municipal-- o paguin tot el que els correspongui per aquest epígraf totes les empreses explotadores d'allotjaments turístics la facturació dels quals superi el milió d'euros anuals.
"Aquest programa d'inspeccions afecta 463 empreses propietàries o explotadores de 2.281 habitatges d'ús turístic (HUTs) de les més de 10.000 que hi ha a la ciutat i 280 apartaments turístics", ha puntualitzat Valls.
Ara com ara, s'ha iniciat la fase de procediments inspectors a 99 entitats que tributen per l'IAE per l'activitat d'habitatges d'ús turístic, que representen a 1.300 HUTs, i tres procediments més a empreses que fan el propi per l'activitat d'apartaments turístics i exploten un total de 105 apartaments.
TRES FASES
El Pla de regularització fiscal en el sector turístic es va engegar en el tercer trimestre de 2024, amb una primera fase d'encreuament de dades entre agències tributàries i l'Adreça de Serveis d'Inspecció (DSI) i la confecció de models que conformen els procediments inspectors.
Actualment es troba en la segona fase, que es perllongarà fins a 2026 i permetrà completar els processos en marxa (99 empreses que gestionen HUTs i tres d'apartaments turístics).
En una tercera fase, que correspon al període 2026-2028, s'inspeccionarà a la resta d'entitats que gestionen HUTs o apartaments turístics, però que no consten com a declarants de cap activitat econòmica en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en l'exercici 2023.