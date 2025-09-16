Barcelona rebateja 3 carrers per incloure el nom de pila de les dones als quals estan dedicats

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha rebatejat 3 passatges prop de la Sagrada Família per visibilitzar el nom de pila de les dones als quals estan dedicats aquests carrers, amb l'objectiu de donar visibilitat a la seva identitat.
En un comunicat aquest dimarts, el consistori explica que es tracta dels passatges de Simó, ara Francesca Simó; de Font, ara Paula Font, i de Gaiolà, ara Matilde de Gaiolà, propietàries dels terrenys al segle XIX.
Aquest setembre s'han instal·lat les noves plaques identificatives, en una actuació que s'emmarca en la tasca de la Ponència del Nomenclàtor per feminitzar el nom de carrers, places i jardins de la ciutat.