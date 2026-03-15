Barcelona reactiva la Zona de Baixes Emissions a partir d'aquest dilluns.

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat el decret per reactivar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir d'aquest dilluns, una decisió que s'executa després que la Generalitat ha comunicat que es restableix el règim ordinari després de donar per finalitzades "les circumstàncies que van justificar-ne la suspensió".
El consistori barceloní va desactivar temporalment les restriccions a la circulació dels vehicles sense etiqueta ambiental el passat 22 de gener, a causa de les afectacions en el servei de Rodalies, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.
El retorn a la normalitat s'ha materialitzat mitjançant un nou document d'alcaldia emparat en l'Ordenança de Baixes Emissions, que permet aplicar l'excepcionalitat i pausar el funcionament d'aquest veto als cotxes contaminants exclusivament en casos d'interès general.