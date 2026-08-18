Barcelona quintuplica les ajudes a comunitats per prohibir pisos turístics després del seu "èxit"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat quintuplicar el pressupost de les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics després de "l'èxit" inicial de la mesura, que passa de 56.000 a 256.000 euros.
Així ho ha anunciat el consistori en un comunicat aquest dimarts, en el qual el tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha justificat que l'ampliació permetrà "donar resposta a la demanda, que ha superat en un 30% les previsions".
Ha sostingut que l'objectiu de les ajudes, acordades en primera instància amb ERC, és "contribuir a l'eliminació" dels habitatges d'ús turístic fins a l'entrada en vigor de l'eliminació total d'aquest tipus de llicències el 2028.
FINS A 2.500 EUROS
En concret, la mesura està dissenyada per subvencionar les despeses de gestió a l'hora de modificar els estatuts de la comunitat, pel qual els propietaris poden sol·licitar fins al 50% del cost total dels serveis de notaria, registre de la propietat o honoraris.
D'aquesta manera, poden sol·licitar fins a un màxim de 1.500 euros en cas que modifiquin els estatuts vigents i fins a un màxim de 2.500 euros en aquells casos en què els estatuts siguin de nova creació.
La iniciativa s'emmarca en el conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, la primera convocatòria de la qual es va publicar el febrer passat i que va rebre més de 80 sol·licituds.