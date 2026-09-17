Barcelona provarà dos prototips per generar energia solar al Campus Diagonal Nord de la UPC

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Les guanyadores OSMA i Ombra Viva es testaran durant 12 mesos a diferents punts del campus
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la instal·lació de dos prototips innovadors que combinen la generació d'energia solar fotovoltaica amb la creació d'ombra, que instal·larà al Campus Diagonal Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Les propostes seleccionades són Ombra Solar Modular Adaptable (OSMA), presentada per Benito Urban SLU i Eurecat, i Ombra Viva, desenvolupada per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), Esitec Energia i Equal Saree, indica el consistori en un comunicat aquest dijous.
Es tracta de les guanyadores del repte impulsat per l'Agència Local de l'Energia de Barcelona, de la mà de la Fundació Barcelona Innova, per trobar solucions que combinin les energies renovables i el confort tèrmic a l'espai públic.
OSMA I OMBRA VIVA
En el cas d'OSMA, proposa un sistema modular que es pot adaptar a diferents configuracions urbanes, formada per hexàgons regulars, en reduir el nombre de suports necessaris i facilitant la implantació a l'espai urbà.
D'altra banda, Ombra Viva planteja un refugi multifuncional format per una estructura de fusta amb plaques solars amb capacitat per girar, optimitzant la captació solar depenent de l'època de l'any, amb teles fotocatalítiques per filtrar l'aire.
Tots dos prototips es testaran durant 12 mesos en diferents espais del campus de la UPC per obtenir dades sobre el seu funcionament en diferents condicions climàtiques i al llarg de les diferents estacions de l'any, i l'energia generada es destinarà a l'autoconsum de les instal·lacions de la universitat.