Barcelona provarà dos prototips per generar energia fotovoltaica en ombres estacionals

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona provarà dos prototips que permeten generar energia fotovoltaica i crear ombres estacionals, d'acord amb les necessitats i els requeriments d'ombreig o assolellament de cada moment de l'any, segons ha informat aquest dissabte el consistori en un comunicat.

Tenen per objectiu contribuir a l'aposta de Barcelona per "ser líder" en neutralitat climàtica i descarbonització i en l'acceleració de la generació d'energia renovable i neta a la ciutat.

Es tracta de les dues propostes guanyadores del repte urbà llançat per buscar solucions innovadores per a la generació d'energia fotovoltaica en ombreig estacional, promogut per BIT Habitat de la mà de l'Agència Local de l'Energia de Barcelona.

Els equips guanyadors fabricaran ara els prototips de les estructures que es provaran durant un any al Campus Nord i al Campus Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Per a la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, aquests prototips permeten abordar "dos dels grans reptes que té Barcelona: l'acceleració de la transició energètica justa i l'adaptació a la calor".

PROPOSTES GUANYADORES

Una de les propostes guanyadores, 'OSMA. Ombra Solar Modular Adaptable' de Benito Urban SLU i Fundació Eurecat, és un sistema d'ombreig modular i adaptable a diferents configuracions urbanes que prioritza la generació elèctrica i garanteix ombres durant l'època de calor.

Per la seva banda, la proposta "Ombra Viva. Refugis actius amb energia solar per al benestar comunitari", està presentada per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), en col·laboració amb Esitec Energia SL i Associació Equal Saree.

El sistema de la segona consisteix en un refugi multifuncional que integra les ombres, l'energia solar i el filtrat de l'aire, amb l'objectiu de millorar el confort de l'espai en el qual s'implanta.

Els equips guanyadors rebran ajuts de 50.000 euros per fer front a aproximadament el 80% de la despesa total del projecte.