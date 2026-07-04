Barcelona prova tecnologia BIM i IA en llicències d'obres en un projecte pilot amb la Generalitat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat estan desenvolupant un projecte pilot per aplicar la tecnologia BIM i la intel·ligència artificial a la tramitació de llicències d'obres, segons ha informat aquest dissabte el consistori en un comunicat.
La iniciativa forma part del conveni signat durant el març de 2026 entre ambdues administracions, i2CAT i el CTTI, i s'emmarca en el Pla Barcelona Fàcil, l'estratègia municipal per simplificar tràmits i millorar la relació amb la ciutadania.
El projecte busca definir les condicions necessàries per implantar una tramitació de llicències parcialment automatitzada a partir de models BIM, així com identificar els reptes tècnics, normatius i organitzatius que caldrà resoldre per fer-ho possible.
En una primera fase s'ha analitzat i parametritzat part de la normativa urbanística a partir de més de 500 requeriments, transformant en regles automatitzades aquells criteris susceptibles d'objectivar-se i construint un primer pilot funcional sobre la plataforma BIMROCKET.
La prova s'ha desenvolupat a partir d'un cas real, la tramitació d'una llicència ordinària d'obres per a un edifici al carrer Gran de Sant Andreu, i en aquesta primera fase s'han implementat 21 validacions automàtiques centrades en aspectes com la superfície útil, les dimensions mínimes o les condicions d'il·luminació i ventilació.