Barcelona prova un nou paviment més resistent i sostenible fet a força de residus siderúrgics

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha posat a prova en el tram del passeig de la Vall d'Hebron que s'ha renovat en les últimes setmanes un nou paviment més resistent i sostenible fet a força de residus siderúrgics.
Aquest nou material ha demostrat tenir major resistència i durabilitat que l'asfalt convencional i permet donar una segona vida als residus, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
El material s'obté dels residus que es generen en la producció d'acer en les foses i presenta major adherència que l'asfalt tradicional, la qual cosa podria reduir la freqüència amb la qual l'asfalt ha de ser renovat i, en reutilitzar un residu industrial, contribueix a la conservació del paisatge i evita les emissions contaminants.
Aquest material havia estat testat prèviament en laboratoris i entorns controlats, amb diversos assajos tècnics realitzats per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que ha col·laborat amb BIMSA per aplicar-ho en un entorn real a la ciutat.
La prova s'ha fet en el tram del passeig de Vall d'Hebron comprès entre la plaça de Karl Marx i el carrer de Scala Dei, dividint la calçada en dues meitats: una s'ha pavimentat amb asfalt convencional i l'altra amb el nou material.
Durant un any, l'empresa municipal BIMSA i la UPC monitoritzaran paràmetres com el desgast, l'adherència i la resistència al tràfic per de els dos materials en condicions reals de circulació urbana i si els resultats són positius podria aplicar-se en altres actuacions de renovació de l'asfalt