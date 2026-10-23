Barcelona proposarà al Congrés regular els lloguers de locals de restauració després del 29

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona proposarà en la propera legislatura del Congrés una llei per regular el preu del lloguer dels locals de restauració, ja que per calendari no podrà entrar en l'actual.
Ho ha dit la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica del consistori, Raquel Gil, en declaracions a '3Cat' i han explicat fonts municipals a Europa Press aquest divendres.
Gil ha recalcat que la competència en aquest àmbit és estatal i que la seva idea és intervenir en aquelles zones en les quals la pressió immobiliària "està fent que l'activitat econòmica, especialment dels petits empresaris, sigui la més damnificada".
Per la seva banda, les mateixes fonts municipals han dit que el consistori "ja havia fet el treball" perquè la proposta per aplicar topalls de preu i mecanismes per contenir les pujades de preu entrés en aquesta legislatura, però ha quedat en suspens per l'avançament electoral.
A més, Gil ha recordat que l'executiu municipal treballa amb el Govern per incorporar el dret de tempteig i retracte en el sector comercial, com va anunciar l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, aquest setembre, per evitar el tancament de comerços emblemàtics i locals comercials estratègics.