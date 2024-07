Barcelona es proposa reduir un 80% els gasos d'efecte hivernacle fins a 2030

Desenes d'entitats signen el Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034



BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona s'ha proposat reduir en un 80% les emissions de gasos d'efecte hivernacle durant la present dècada, amb el Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034 signat aquest dimarts per desenes d'organitzacions socials i l'Ajuntament de Barcelona.

El compromís fixa l'objectiu de reduir en un 15% anual --o equivalent-- les emissions de gasos efecte hivernacle a la ciutat fins a 2030, informa el consistori aquest dimarts en un comunicat.

El compromís s'ha nodrit mitjançant un procés participatiu amb la implicació d'un miler d'entitats, organitzacions i persones durant més de dos anys, que s'ha concretat en un nou document aquest 2024.

El compromís vol impulsar nous reptes de ciutat, amb les primeres fites centrades en la descarbonització i l'estalvi de l'aigua, després de la intensa sequera viscuda a Catalunya en els últims anys.

TERCER COMPROMÍS

El Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034 és el tercer compromís d'aquestes característiques que se signa a la capital catalana, i pretén ser el relleu dels dos compromisos anteriors, aprovats en 2002 i 2012, respectivament.

L'acte de la signatura del compromís s'ha celebrat en el Palauet Albéniz, a la muntanya de Montjuïc, i ha estat presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompanyat per unes 300 persones que han assistit a la trobada.

Collboni ha assegurat que "entre tots i totes hem de continuar teixint una aliança a favor del planeta i a favor d'una ciutat més verda, més respirable i més amable per a les persones", i ha emplaçat la ciutadania que se senti orgullosa, textualment, de ser part de la solució en la lluita contra el canvi climàtic.

CIUTATS I CANVI CLIMÀTIC

El nou compromís climàtic reivindica les ciutats com a "imprescindibles" per buscar solucions locals a un problema global com és el canvi climàtic, que busquin maneres efectives perquè els espais habitats siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles, apunta el govern municipal.

El compromís estableix diversos àmbits prioritaris a Barcelona: l'emergència climàtica, la pèrdua de la biodiversitat, la salut planetària i de les persones, el model alimentari, el model de producció i consum, l'accés a l'habitatge, la mobilitat segura i sostenible, el model energètic, la gestió de l'aigua, i el model cultural i educatiu.