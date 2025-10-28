Barcelona prohibeix les rutes d'alcohol a tota la ciutat durant les 24 hores del dia

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El decret de l'Ajuntament de Barcelona que prohibeix les rutes d'alcohol a la ciutat durant les 24 hores del dia i que preveu denunciar els organitzadors entrarà en vigor aquest dimecres, ha informat el consistori aquest dimarts en un comunicat.
L'objectiu de la regulació, que es va aprovar inicialment aquest agost, és "protegir el descans dels veïns i la salut dels participants".
La norma també prohibeix la difusió publicitària "per qualsevol mitjà" d'aquest tipus d'activitats.
Fins ara, les rutes alcohòliques estaven restringides a Ciutat Vella des del 2012 i a l'Eixample des d'aquest juny, per protegir l'horari nocturn de 19 a 7 hores.
El consistori ha explicat que després de detectar que l'activitat es produïa tot l'any i a qualsevol hora del dia, ha ampliat la restricció a tota la ciutat i a tota hora.