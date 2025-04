Barcelona preveu un pla per incentivar el trasllat de negocis a habitatges a baixos comercials

Junts demana bonificacions fiscals durant els 5 anys següents al trasllat

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament ha aprovat la creació d'un pla per incentivar el trasllat d'activitats econòmiques de domicilis a locals situats a plantes baixes, amb un acompanyament i assessorament per part de l'Oficina d'Atenció d'Empreses (OAE) durant el procés i l'agilitació de permisos i llicències per operar en aquests baixos.

La proposició, presentada per Junts, s'ha aprovat amb el vot favorable del govern municipal (PSC), PP i Vox, i l'abstenció de BComú i ERC, i contempla també bonificacions del 95% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) durant els 5 anys següents al trasllat.

Des de Junts, Damià Calvet ha plantejat una nova orientació per fomentar l'ús de l'habitatge que sigui "propositva i no punitiva", i per això ha demanat al govern que no es limiti l'activitat econòmica en els habitatges, ja que les víctimes podrien ser els professionals autònoms, que segons ell contribueixen a l'economia local.

"Lluny de perseguir o delimitar, l'Ajuntament ha de crear condicions perquè la transició a locals comercials sigui atractiva i beneficiosa", ha dit, i ha instat a l'executiu a trobar un punt d'equilibri entre aquesta problemàtica i la de l'habitatge.

BONET

La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha reconegut que des de l'executiu comparteixen aquesta reflexió per imaginar una ciutat amb carrers vius, amb comerç i activitat econòmica a peu de carrer, textualment.

No obstant això, respecte a les exempcions d'impostos, ha demanat emmarcar aquest debat per a les futures Ordenances Fiscals, que ja té un calendari propi; a més, respecte a l'IBI, ha assenyalat que qui ho paga és el propietari, que no necessàriament és qui desenvolupa l'activitat econòmica.

GRUPS

D'altra banda, Marc Serra (BComú) ha destacat que la seva formació ha incentivat el lloguer de locals públics i s'han comprat 400 naus i locals, i Eva Baró (ERC) s'ha mostrat a favor d'incentivar el trasllat ja que, segons ella, a Barcelona hi ha més de 6.000 locals buits.

Des del PP, Juan Milián ha dit que volen una ciutat que respecti l'esforç de la gent que aixeca la persiana encara que sigui a casa seva, i Lliberto Senderes (Vox) ha criticat al govern per haver promogut planejaments urbanístics enfocats a prohibir l'activitat econòmica de profesionals als domicilis.