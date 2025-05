Barcelona preveu invertir 39 milions en el Park Güell i el seu entorn fins al 2027

Bonet veu confirmada la "tendència a la baixa" dels visitants, d'uns 4,4 milions aquest 2024

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona preveu invertir uns 39 milions d'euros en el Park Güell i el seu entorn durant el període 2023-2027, cinc vegades més que entre 2019 i 2022, quan es van invertir gairebé 7 milions.

Ho ha explicat la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, en una roda de premsa aquest dilluns després de participar en la reunió de seguiment del pla estratègic del Park Güell i de la mesura de govern pendent, juntament amb representants veïnals i dels partits polítics.

De la inversió total, 24,3 milions s'invertiran a l'interior del parc, entre els quals també figuren els 4 dedicats a la compra de la Casa Trias, a més d'una millora de la il·luminació i els camins d'ús veïnal i la instal·lació d'un nou sistema de reg.

D'altra banda, es dedicaran 13,5 milions a remodelar l'entorn del parc: es renovaran els carrers del Torrent del Remei, Farigola, Albert Llanas, Miquel dels Sants Oliver, Ana Maria Matute i Cunit, i finalment, s'invertirà 1,2 milions en el programa cultural i museístic.

VISITANTS

Bonet també ha celebrat que aquest 2024 s'ha confirmat la "tendència a la baixa" dels visitants, que s'ha mantingut en 4,4 milions, situant en un 54% el descens des de fa poc més d'una dècada.

De totes les persones que van acudir al Park Güell l'any passat, el 87% van comprar entrada (les quals ja no es poden adquirir presencialment) i un 13% hi van accedir de franc per ser veïns o usuaris del passi Gaudir Més.

La primera tinent d'alcalde ha destacat la "influència i impacte" de les mesures aplicades pel consistori per ordenar l'arribada de visitants, i s'ha emplaçat a seguir-ne l'acompanyament no només a l'interior, sinó també a l'exterior del parc, per mitigar-ne els efectes en el veïnat.

També a reivindicat els reforços estructurals del transport públic en el marc del pla de gestió de l'Espai de Gran Afluència (EGA) del Park Güell, com les línies d'autobús 24, 116 (que va ser retirada dels cercadors) i la V19.

EQUILIBRI

D'altra banda, Bonet ha anunciat el desplegament d'un espai de treball i de seguiment amb els veïns en matèria de mobilitat per "poder anar abordant totes les necessitats" que calguin en aquest àmbit.

Així mateix, ha defensat trobar l'"equilibri permanent" entre la inversió, fruit de la pròpia recaptació de BSM, i la consolidació de la baixada de visitants, per garantir en tots dos casos la millora de l'entorn.