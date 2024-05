Barcelona preveu instal·lar una pantalla per veure la final de la Champions de futbol femení

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona preveu instal·lar una pantalla "gegant" a la plaça Catalunya per seguir en directe la final de la UEFA Women's Champions League entre el FC Barcelona i l'Olympique de Lió, que es disputarà el 25 de maig a les 18.00 hores.

Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a través d'una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que el consistori "està treballant per tenir aquests drets, visibilitzar l'esport femení i generar un gran ambient de celebració".

"Si ho aconseguim, us esperem a la plaça Catalunya per animar els culers i viure un partit que pot ser històric per al Barça", ha afirmat.