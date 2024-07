Barcelona preveu crear 10 nous interiors d'illa aquest mandat i 22,3 hectàrees de verd

Collboni diu que no fa una "esmena a polítiques anteriors" i defensa una nova manera d'actuar



L'Ajuntament de Barcelona preveu crear 10 nous interiors d'illa aquest mandat i 22,3 hectàrees de zones verdes mitjançant diferents actuacions amb les quals vol adequar espais de la ciutat com places, patis, cantonades, cobertes i mitgeres, entre d'altres.

Són actuacions que formen part del Programa d'Espais de Proximitat i Interiors (PEPI), que ha impulsat el Govern municipal emmarcat en el Pla Clima per millorar i adequar espais de la ciutat i que ha presentat l'alcalde, Jaume Collboni, aquest dimecres en una roda de premsa al costat de la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, i l'arquitecta en cap de la ciutat, Maria Buhigas.

El compromís de Collboni en campanya va ser crear 30 interiors d'illa a l'Eixample, dels quals 18 es contemplen en aquest programa: 10 seran nous (l'Ajuntament només en concreta tres per ara al districte de les Corts, Horta-Guinardó i Ca l'Alier) i a 8 s'hi faran millores.

L'alcalde ha defensat que no només manté aquest compromís sinó que amplia el camp d'actuació amb interiors d'illa en altres districtes de la ciutat i que no té la "voluntat de fer una esmena a les polítiques anteriors", en referència als eixos verds de l'Eixample impulsats per l'exalcaldessa Ada Colau.

"Entrem en una nova etapa, en una nova manera de fer, que no es contradiu amb les anteriors, el que es fa és escalar-la", ha afirmat.

"REAPROFITAR ESPAIS OBLIDATS"

Més enllà dels interiors d'illa, la iniciativa vol "reaprofitar els espais oblidats de la ciutat", com espais entre blocs, espais no urbanitzats, places, patis, solars, cantonades que queden sense transformar, mitgeres, cobertes i espais que no tenen ús o poc ús.

"Convertir espais que no són ciutat en ciutat", ha precisat Collboni sobre l'objectiu d'aquest programa, que projecta 375 actuacions a 71 espais durant aquest mandat per sumar 22,3 hectàrees de zones verdes.

Aquestes hectàrees equivalen a 148 interiors d'illa, una àrea superior a la totalitat del parc de la Ciutadella o el nou parc de les Glòries amb una inversió de 150 milions d'euros.

URBANISME CLIMÀTIC

Collboni ha explicat que aquest programa neix amb un nou concepte de transformació urbana: l'urbanisme climàtic, mitjançant el qual es vol transformar la ciutat tenint en compte les causes i conseqüències del canvi climàtic.

Així, el programa es vertebra en tres programes específics que són el de millora i increment d'espais, el d'ombres per millorar l'habitalitat dels espais públics i nova urbanització, i el de mitgeres i cobertes.

Bonet ha concretat els espais ja definits que guanyaran zones verdes: el del carrer Burgos amb Sagunt, la coberta sobre el dipòsit del Rei Martí, els espais entre blocs del grup d'habitatges al carrer Juan de Mena, la plaça al carrer Castella entre l'avinguda Diagonal i el carrer Pere IV, i la coberta de Ferrocarrils Generalitat de Catalunya - Jardins Oriol Martorell.

S'implementaran 216 espais d'ombra a tots els districtes per millorar el confort tèrmic i garantir la salut de les persones, i es remodelaran 60 parets mitgeres i es faran 10 cobertes en edificis d'escoles bressol municipals.