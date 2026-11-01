Barcelona presentarà solucions tecnològiques amb "aplicació real" a la Smart City Expo 2026

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona presentarà en la Smart City Expo World Congress 2026 (SCEWC), que se celebrarà entre el 3 i el 5 de novembre, innovacions tecnològiques amb "aplicació real" a la ciutat sota el lema 'Barcelona, on la innovació floreix'.
La ciutat comptarà amb una estand amb 70 serveis i projectes actuals i de futur al voltant de 7 hubs: mobilitat intel·ligent; habitatge; innovació al servei de les persones; simular i decidir; seguretat; espai públic i innovació urbana i reptes climàtics, ha informat el consistori aquest diumenge en un comunicat.
Així, en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent es presentarà el Dashboard de mobilitat, el quadre de comandament de la mobilitat en temps real, i altres iniciatives com el Bus 4.0, mentre que referent a habitatge es presentaran maquetes de promocions d'habitatge públic amb visites virtuals, entre unes altres.
A més, també es presentarà el projecte del bessó digital en l'àmbit de simular i decidir, els robots de salvament aquàtic i extinció d'incendis referent a seguretat, el projecte de verd urbà intel·ligent i el simulacre Barcelona 50º, que assaja la resposta col·lectiva als episodis de calor extrema, entre altres propostes.
CITIES PROGRAMME
El SCEWC 2026 acull aquest any un nou espai de trobada de gestors municipals, el Cities Programme, on més de 150 professionals de la gestió pública es reuniran per compartir experiència en àmbits com la mobilitat, la digitalització i l'habitatge.
També comptarà amb sessions de reflexió sobre temes d'interès per a les ciutats, com l'habitatge i el rol local en l'autonomia estratègica europea.
HOWS
En aquesta edició també s'engega l'HOWS Barcelona, el nou congrés internacional Housing World Summit per debatre sobre "el repte de l'habitatge urbà assequible".
Entre els participants del congrés destaquen l'exalcalde de París i ambaixadora global del Pacto Global d'Alcaldes pel Clima, Anne Hidalgo, i la directora d'ONU-Hàbitat, Anacláudia Rossbach, a més d'una taula rodona en la qual participaran alcaldes de tot el món, encapçalada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Amb aquesta cita, el SCEWC celebra 15 edicions a Barcelona i, en aquesta edició, posa el focus a mostrar aplicacions tecnològiques que ja estan tenint impacte en els reptes urbans sota el lema 'Urban solutions, Real Impact'.