Barcelona presenta la seva candidatura per ser Capital Europea del Nadal 2026

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat la seva candidatura per esdevenir la Capital Europea del Nadal (capital of Christmas), una entitat sense ànim de lucre afavorida per la Unió Europea (UE), que distingeix les ciutats amb un model de celebració nadalenca que "serveixi d'inspiració a altres ciutats i municipis europeus".
"La candidatura de Barcelona posa en valor el model de celebració del Nadal de la ciutat, amb un pla estratègic que uneix els elements tradicionals del Nadal amb l'esperit creatiu i innovador de la ciutat", ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dimarts.
El premi reconeix els projectes de Nadal que "promouen els valors de la cultura europea" i la convocatòria de la capitalitat ofereix 3 categories: Capital Europea per a ciutats amb més de 100.000 habitants; Ciutat Europea per a ciutats amb menys de 100.000 habitants; i Vila Europa per a pobles amb menys de 10.000 habitants.